Si accende la magia a Gradara Draghi, acrobati e artisti dal mondo

Dieci anni di creatività, sorprese e divertimento. The Magic Castle Gradara torna a colorare l’antico borgo di Paolo e Francesca, tra lo stupore di chi ama farsi incantare dalle performance dei protagonisti internazionali presenti in questa decima edizione.

Al via da oggi, alle 18.30, con un fittissimo programma di iniziative e gli immancabili artisti itineranti per le vie del borgo. Ritornano a The Magic Castle Gradara alcuni degli artisti che, negli anni, hanno fatto affezionare il pubblico a questa manifestazione, come la compagnia olandese Close-Act Theatre che ha accompagnato l’evento sin dalla prima edizione; i Saurus, con il loro giganteschi draghi preistorici che incedono tra il pubblico e l’acrobata ucraino Sergey Timofeev diplomato all’accademia di Varietà ed Arti circensi di Kiev. Dalla Francia arrivano i Moz Drums con The Lighted Drummers – un gruppo di batteristi scintillanti – e The Mirrors, personaggi coperti da centinaia di specchi. Dall’Egitto approda Emad Selim con la sua affascinante danza sufi ricca di piroette e colori. Viene dall’Argentina, invece, Veronica Gonzalez con il Teatro dei Piedi e le sue storie poetiche, mentre dall’Austria ritorna il mago del body painting Johannes Stoetter con il suo Camaleonte Gigante. Ritorna anche eVolution Dance Theater con la sua fusione innovativa di danza, acrobazia e illusione assieme ai danzatori italiani di Negma Dance Group, finalisti di Italia’s Got Talent, che per la prima volta portano a Gradara il loro Show in stile Musical di Bollywood.

"’The Magic Castle Gradara, estate dopo estate, è diventato un appuntamento imperdibile per tantissime famiglie, italiane e straniere, molte delle quali ritornano a ogni edizione – spiega il direttore artistico Marcello Franca –. Infatti, il nostro è un pubblico affezionato che torna volentieri sia scoprire sempre nuovi artisti, sia per rivivere la speciale atmosfera che sa regalare questo splendido borgo". La manifestazione sarà visitabile fino a mercoledì 9 agosto, le prevendite dei biglietti sono acquistabili su: www.liveticket.it ad un costo di 15.50 euro (dai 16 anni in poi). Per i bambini sono previsti biglietti ridotti da 13.50 euro (da 5 ai 15 anni). Sotto i 5 anni il biglietto è gratuito da ritirare direttamente in loco alla cassa. Solo per i primi 100 biglietti, prezzo speciale di 11 euro.

Giorgia Monticelli