Si macina musica al Mulino Mengozzi Il jazz è ’manouche’

Si chiude l’edizione di ’Macinare cultura-Festival dei mulini storici’ promossa da Ater che ha portato a riscoprire luoghi di grande fascino in Romagna. Per oggi l’appuntamento è alle 16 al Mulino Mengozzi di Fiumicello, nel Comune di Premilcuore (provincia Forlì-Cesena). Ad animare l’evento sarà la musica gipsy jazz dell’Orchestra Bohémien che proporrà un concerto in cui gli arrangiamenti di standard e classici sono interpretati in chiave ’manouche’.