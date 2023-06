Sick tamburo live

In arrivo una delle serate più attese di questa nuova edizione della rassegna Peter Pan 3D, al Peter Pan di Marina di Ravenna: stasera alle 22 arrivano infatti i Sick Tamburo per un concerto elettro-acustico del loro ’Non credere a nessuno tour’ mentre faranno poi tappa domani anche a Bologna, in un live al Botanique. Si tratta del

sesto album di inediti della formazione, appena uscito per La Tempesta Dischi. Anticipato dal singolo ’Per sempre con me’ con la partecipazione di Roberta Sammarelli dei Verdena, il nuovo lavoro della band ha come filo conduttore le melodie e i ritornelli tra chitarre distorte, synth sequencer e sezioni ritmiche più distese.