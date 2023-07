Silvestri e la sua ’Estate X’ "Un disco nato anche qui"

di Carlotta Benini

Un ’Disco X’ che sta per decimo lavoro in studio, ma anche per qualcosa "nato in modo più o meno casuale, ma per scelta". Anche le collaborazioni dell’album sono nate in modo spontaneo, inseguendo una ‘leggerezza’ che oggi è la nuova cifra stilistica di Daniele Silvestri, cantastorie enigmatico di una contemporaneità ritratta con freschezza, disincanto e poesia. L’artista ha scelto Sogliano al Rubicone per inaugurare il tour estivo: la prima data della sua ‘Estate X’ è stasera in piazza Matteotti, dove prende il via anche la rassegna Sogliano Sonica.

Silvestri, ‘Tutta’, il singolo di lancio di ‘Disco X’, nasce grazie a un libraio di Forlì. Qual è la genesi di questo pezzo?

"Prima di iniziare il tour avevo chiesto alle persone che mi seguono in rete di inviarmi delle storie. Ne ho lette tantissime, alcune le ho portate in scena, altre le ho solo citate. Poi un giorno questo libraio di Forlì, Paolo Poni, mi ha inviato i suoi ‘Piccoli appunti per una canzone d’amore’. Un’opera visuale molto naïf".

Di cosa si trattava?

"Di un collage di immagini, in una delle quali c’erano scritti dei versi d’amore, semplici ma potentissimi. Era già una canzone, bella e pronta: quindi ho deciso che valesse la pena farle iniziare il cammino di questo disco".

Frankie hi-nrg e Wrongonyou, Selton, Eva, Davide Shorty, Giorgia, Franco126, Fulminacci, Emanuela Fanelli: nove artisti per dieci brani. Come sono nate queste collaborazioni?

"In modo quasi inevitabile. Le canzoni che compongono ‘Disco X’ si sono scelte un po’ da sole. Ognuna ha una sua storia e il più delle volte ha avuto bisogno di un’altra voce, di un secondo personaggio. E questo qualcun altro è stato sempre molto preciso, facile da individuare".

Dieci album alle spalle: oggi, voltandosi indietro, cosa direbbe a quel giovane ‘Uomo col megafono’?

"Per la verità, più che spiegargli qualcosa, sarei io a chiedere consiglio. Nella sfacciataggine di quel ragazzetto alle prime esperienze musicali c’era qualcosa di molto forte e giusto".

‘Disco X’, ‘Estate X’ in tour, e data ‘X’, la numero zero, in Romagna: una scelta voluta?

"Nulla succede per caso, è un cerchio che si chiude. Dei concerti in Romagna conservo sempre i ricordi più divertenti. Per intensità, per la ‘leggerezza’, nel senso migliore del termine".