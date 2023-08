Soffia aria di revival alla Terrazza: ospiti Leroy Gomez e Ferrini

Soffia aria di revival al Grand Hotel di Rimini dove alla Terrazza della Dolce Vita ieri sera è stato ospite Anson Williams, attore, regista e produttore, noto sull’intero pianeta per aver rivestito il ruolo di Potsie nella serie Happy Days, mentre questa sera saranno protagonisti della rassegna il cantante statunitense Leroy Gomez e il comico romagnolo Maurizio Ferrini.

Gomez, icona dance degli Anni ’80, frontman del gruppo Santa Esmeralda negli anni Settanta, diventò celebre in tutto il mondo con il brano ’Don’t Let Me Be Misunderstood’. Dopo il successo mondiale del brano pubblica ’The House of the Rising Sun’ tra cui spopolava il brano ’Sevilla Nights’, colonna sonora del film ’Grazie a Dio è venerdì’. Inizia poi la carriera da solista, che lo porterà a pubblicare due dischi: ’Lay Down My Love’ e ’Santa Esmeralda–The Greatest Hits’. Molto amato anche in Italia, Gomez ha partecipato nel 1980 al Festival di Sanremo, con il brano ’Tu mi manchi dentro’, e quest’anno è tornato protagonista in tv nello speciale varietà ’I Migliori Anni dell’Estate’ edizione 2023, presentato da Carlo Conti in prima serata su Rai1.

La serata continua con un altro personaggio che conquistò il cuore del pubblico con i suoi istrionici personaggi: il comico cesenate Maurizio Ferrini, settant’anni lo scorso aprile, che , intervistato dalla coppia Simona Ventura e Giovanni Terzi, allieterà i presenti, anche vestendo i panni, è il caso di dirlo, di uno dei suoi personaggi più riusciti, la Signora Coriandoli.