Sotto il sole di Civitanova La ricetta dello chalet ’La Sirenetta’

Alla concessione 28 del lungomare di Civitanova Marche c’è lo chalet ‘La Sirenetta’, che vede al timone Mario Montecchiari. "L’ho rilevato 23 anni fa", spiega soddisfatto. Litorale sabbioso, scogliere all’orizzonte, la zona è molto frequentata dai bagnanti. Un tempo questo stabilimento si chiamava ‘La lucciola’, poi nel 2000 la nuova gestione ed ecco allora ‘La Sirenetta’: qui gli attuali clienti sono i promotori di un ’comitato spontaneo’ che organizza tornei di beach volley per grandi e piccini, attive come domenica per tutta la giornata".

"Altre due sono già in programma: una per la fine del mese e l’altro ad agosto" rivela il gestore, che a fine competizione é solito allestire un banchetto per i giocatori. La stagione per via del maltempo è partita in sordina rispetto alle precedenti, "ma ora – confida Montecchiari – stiamo recuperando, e gli ombrelloni sono tutti prenotati. Molti clienti sono umbri: diversi di loro si presentano anche durante la settimana, per godere del mare in tranquillità".

Tra gli amici di Mario, ecco Romano Bianchetti, il fotografo de ‘La Sirenetta’: i suoi scatti immortalano bagher e schiacciate dei pallavolisti. Ma accade, come adesso, che sia lui ad essere fotografato.

Francesco Rossetti