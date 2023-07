Sport e fiori d’arancio Weekend sempre pieni

Le temperature risalgono, rimpolpando le spiagge di bagnanti ed amanti del mare. A Bagni Chalet a Mare, nel sottomonte pesarese, infatti, tanti sono i giovani che hanno approfittato di queste giornate, come Maicol, Francesca, Matteo ed Erica, intenti a giocare a burraco: "Ancora c’è poca gente, ma basta aspettare agosto per vederne arrivare – dicono –. Noi, nel weekend, siamo sempre qua. Ci piace giocare a carte, un po’ di beach tennis e leggere. Oltretutto, siccome l’aria è ancora fresca, ne approfittiamo per pranzare e cenare al mare, di sabato, per poi spostarci a fare serata da qualche parte". Parte integrante della giornata al mare, oltre al sole, è anche godersi un po’ di sano sport, come Gianluca, Thomas, Andrea e Matteo, intenti a giocare a beach volley: "Si suda, ma poi un bel bagno e passa la paura". Infatti, l’acqua rimane sempre l’opzione più gettonata con i calori estivi, come raccontano Edoardo, Michol, Elena e Andrea: "Lavorando, riusciamo a venire al mare solo nel weekend – dicono –, quindi ne approfittiamo per rilassarci, facendo il bagno o giocando un po’ a pallavolo. A fine estate, Elena e Andrea si sposeranno, quindi tra preparativi e tutto ogni tanto bisogna staccare la spina". "Dal lunedì al venerdì è ancora molto tranquillo – commenta Davide Tonelli, bagnino di salvataggio –, diventa un po’ più impegnativo nel fine settimana. Diciamo che il rispetto delle regole, per ora, si riduce a non fare giochi pericolosi per i più piccoli o a non avventurarsi troppo vicino agli scogli".

Alessio Zaffini