Steve Hackett: "Genesis per sempre" Domani sera il concerto a Ferrara

di Andrea Spinelli

"Penso che ‘Foxtrot’ e ‘Selling England by the pound’ abbiano rappresentato l’epitome, lo zenit, l’apice della creatività dei Genesis" assicura il chitarrista Steve Hackett, in concerto a Ferrara domani col suo ’Genesis Revisited - Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights’, celebrazione del mezzo secolo dell’album di ’Watcher of the skies’ che, dalle 21, in piazza Trento Trieste lo vedrà affiancato dal cantante Nad Sylvan, dalle tastiere di Roger King, dalla ritmica di Craig Blundell, dai fiati di Rob Townsend e dal basso di Jonas Reingold.

Steve, cosa ricorda dei primi tour italiani, quelli del ’72-’73?

"L’Italia fu il primo Paese fuori dal Regno Unito a credere in noi, ma non so esattamente cosa abbia dato il via a questa ondata d’interesse. Ricordo, però, una cover italiana dei primi Genesis, quelli di ‘Trespass’. Si trattava di ‘White Mountain’, un pezzo scritto da Anthony Phillips nel ’70, l’anno prima che mi unissi alla band, rielaborato da Claudio Rocchi per la splendida voce di Ornella Vanoni".

Il pezzo s’intitolava ’Un gioco senza età’ e stava nell’album omonimo del 1972.

"Era una reinterpretazione molto bella che, forse, rendeva la canzone anche un po’ più accettabile dal punto di vista commerciale, offrendone una versione che avresti potuto ascoltare pure su un palcoscenico lontano dalla nostra musica. Sì, penso che Ornella Vanoni abbia contribuito a spianarci la strada".

Poi arrivarono i concerti.

"Grazie al promoter Maurizio Salvadori a primavera del 1972 sbarcammo in Italia col tour di ‘Nursery Crime’ stupiti dell’accoglienza che trovavamo ovunque andassimo. Debuttammo ad Adria, vicino Rovigo, ma le immagini più nitide che ho in mente sono quelle del concerto al palasport di Reggio Emilia, dove saremmo tornati pure nei due anni successivi sempre immersi nei ricordi di quella prima sera. L’Italia ha continuato nel tempo a rivelarsi una casa straordinariamente accogliente e, quando ci suono, mi sento un po’ italiano pure io".

Il rapporto privilegiato del pubblico di casa nostra coi Genesis rimane legato ai primi sei-sette album.

"Penso che quei dischi fossero così pieni di storie da assomigliare a ’mini opere’ e quindi in qualche modo vicini alla grande tradizione del melodramma italiano; questo – continua l’artista – unito ad un altro elemento di classicità quale il romanticismo dei miti greci che entra in alcune delle canzoni come ‘The fountain of Salmacis’. Probabilmente è stato quel legame greco-romano il valore aggiunto delle nostre canzoni qui da voi. Penso che i Genesis siano stati molto bravi a lavorare all’interno di qualcosa che fosse un ibrido tra la forma classica e il rock".

L’anno prossimo saranno i 50 anni di ’The lamb lies down on Broadway’.

"È vero, e vedremo il da farsi. Penso, infatti, che il modo migliore di rendere omaggio alla mia ex band sia quello di continuare a far vivere la sua musica. Mi sento un po’ il custode e il ricercatore del museo dei Genesis. Ma nella vita non posso fare solo l’archeologo, così continuo a produrre nuovo materiale. Il successore di ‘Surrender of silence’, mio ultimo album, è quasi pronto ma gli impegni di tournée ne hanno rallentato molto i tempi di registrazione".