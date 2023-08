Stile arabo al Marrakech Tra Oriente e Occidente

Si caratterizza per l’inconfondibile commistione di stile arabo e italiano, il bagno Marrakech 55 del Lido di Spina che festeggia la decima stagione di attività. "Abbiamo voluto creare un luogo un po’ diverso dagli altri – spiega il titolare Anis Ben Aissa – mescolando stile marocchino e italiano e proponendo tante attività, dalla cucina, dove serviamo il cous cous, ma anche pasta fresca, pesce, pizza, piadine e piatti freddi, le cene in riva al mare e tante attività". Un occhio di riguardo al benessere: il bagno Marrakech propone infatti tutti i giovedì e venerdì lezioni di Yoga e sta organizzando per il 1 settembre un raduno di maestri di questa disciplina; la domenica invece è dedicata al relax con la spa e i massaggi su prenotazione. Sempre la domenica è tempo di ‘Oasi’, festa con dj set per ballare fino a notte fonda. Il bagno offre poi la possibilità di praticare molte attività sportive, tra cui il padel. "La stagione sta andando bene – prosegue il titolare –, la ristorazione e il bar in particolare lavorano molto, si nota invece qualche calo a livello di spiaggia, non c’è il grande sovraffollamento degli altri anni, ma è comprensibile, dopo due anni di Covid la gente vuole anche andare fuori dall’Italia". Anche il Marrakech si è poi dotato di erogatore di acqua microfiltrata: "Ne vado molto orgoglioso– così Anis Ben Aissa – l’abbiamo installata sulla spiaggia e le persone vengono anche dagli altri bagni per comprare la tessera e riempire la loro borraccia, così incentiviamo a diminuire il consumo di plastica".