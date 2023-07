Stupor Circus, 25 appuntamenti di Circo Contemporaneo a Pesaro fino al 16 Luglio

Da oggi al 16 luglio si rinnova a Pesaro l’appuntamento con Circo El Grito per Stupor Circus, festival internazionale di circo contemporaneo. Sono 25 gli appuntamenti in programma, allestiti nel Parco Miralfiore. Fino a domenica l’apertura del festival è affidata a Liminal, spettacolo di Circo El Grito, allo chapiteau (ore 21). Come in un sogno, tra immaginario e reale, lo spettatore atterrerà in un luogo astratto dove il mondo onirico e quello reale si confondono. Fabiana Ruiz Diaz infatti indaga in profondità il linguaggio circense contemporaneo rendendo l’esperienza accessibile ad ogni tipo di pubblico. Lo spettatore assiste ai rituali della solitudine a cui si contrappongono le evoluzioni aeree, le acrobazie e i virtuosismi di una circense in sogno. Musica dal vivo del Maestro Marchesini.