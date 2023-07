Stupor Circus a Pesaro, El Aletreo, Attacchi di Swing e Johann Sebastian Circus

Tanti appuntamenti a Pesaro al parco Miralfiore con Stupor Circus. Oggi e domani Humberto Kalambres porta nell’arena (ore 19.30) El Aletreo, un viaggio nel mondo dei libri per scoprire le infinite possibilità che possono offrire. Sempre oggi alle ore 21 ma allo chapiteau Attacchi di swing di Teatro Necessario: Alessandro Mori (clarinetto) e Corrado Caruana (chitarra).Teatro Necessario torna da domani a domenica con Dinamica del controvento (parco, dalle ore 19), spettacolo di Julien Lett: un’installazione di ferro, vecchi libri e damigiane, il cui meccanismo è concepito come una giostra del tempo. Sempre da domani a domenica allo chapiteau (ore 21), Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini di Circo El Grito con Andrea Farnetani portano in scena Johann Sebastian Circus.