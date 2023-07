Su il sipario sul mondo di ’Utopia’ Lo spettacolo a Civitanova Danza

di Lorenzo Monachesi

Si apre il sipario della 30ª edizione di Civitanova Danza (da oggi al 6 agosto) con lo spettacolo Utopia portato in scena alle 21.30 al teatro Annibal Caro dai danzatori della Compagnia ZfinMalta diretta da Paolo Mangiola, con le coreografie di Emmanuel Gat che firma anche la musica e le luci. "Si tratta di un lavoro – spiega Mangiola – fatto attraverso la condivisione piuttosto che dai passi imposti dal coreografo. Alla fine c’è un messaggio in cui la danza è una forma di arte e la coreografia un medium capace di insegnarci come vivere in un mondo utopico".

Quale deve essere la chiave perché gli spettatori possano entrare nel meccanismo dello spettacolo?

"Servono un senso di apertura e di curiosità".

’Utopia’ è la prima italiana e lo spettacolo che apre Civitanova Danza: come si vivono i giorni precedenti al doppio debutto?

"Siamo molto contenti. Dopo due anni di pandemia torniamo in Italia e la Compagnia non vede l’ora di fare vivere in scena lo spettacolo".

Qual è la caratteristica della musica che accompagna la danza?

"Gat ha creato un tappeto musicale con elementi nostalgici che nel contempo fanno riflettere sull’ambiente, su come la natura è stata deturpata".

A cosa tende il movimento degli otto danzatori sul palco?

"Gat non detta i passi ma li fa emergere attraverso una serie di esercizi. Il movimento in scena può essere letto individualmente ma anche globalmente, il gruppo si muove in modo logico e chiaro. Lo spettatore riesce a seguire il percorso del singolo nel gruppo e il gruppo appare come un unico danzatore".

Quindi i danzatori non sono mai ingabbiati, ma hanno anche una libertà?

"Il movimento è quello, ma sul palco possono essere compiute diverse scelte spaziali e temporali a cui gli altri devono adeguarsi. La traccia appare così come una guida, gli altri si adattano alla scelta fatta".

I danzatori in scena sono Pearl Calleja, Tara Dalli, Felix Deepen, Nick Folini, Jérémie Lafon, Lotte La Haye, Keith Micallef, Amber Van Veen, additional music di Chick-p, i costumi sono di Holly Knowles.