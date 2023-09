Suggestioni in doppio acustico Lazza e Dardust insieme sul palco

di Lorenza Cappelli

Tra gli eventi più belli dell’estate ascolana, domani alle 21, nella splendida location di piazza del Popolo ad Ascoli andrà di scena la 24esima edizione del Memorial ‘Alessandro Troiani’, spettacolo benefico il cui ricavato sarà devoluto alla locale sezione dell’Ail per supportare l’attività dell’unità operativa complessa di ematologia dell’ospedale ‘Mazzoni’.

Ancora una volta il salotto del capoluogo Piceno diventerà il palcoscenico su cui saliranno grandi artisti della musica italiana, a cominciare dal direttore artistico Dario ‘Dardust’ Faini, musicista e producer ascolano di fama internazionale. Con lui ci sarà Lazza, cantante e pianista dei record con oltre 3 miliardi di stream complessivi, reduce dal secondo posto sanremese con il brano ‘Cenere’ di cui Dardust e co-autore (sesto disco di platino), e attualmente nel vivo di un tour che sta infiammando i principali festival estivi, italiani e non.

I due artisti si esibiranno in una suggestiva performance acustica accompagnati da un quintetto d’archi. Prevista anche la presenza di un ospite a sorpresa, come la scorsa edizione quando fu Giuliano Sangiorgi frontman dei Negramaro a salire sul palco: per ora il cui nome dell’artista ospite resta top secret.

La macchina organizzativa, che si era messa in moto già dai primi mesi del 2023 sotto la guida del presidente della sezione ‘Alessandro Troiani’ dell’Ail di Ascoli, Giuliano Agostini, e di Leonardo Galieni che ha curato la parte management, insieme al direttore di produzione Stefano Luciani, è dunque in dirittura d’arrivo. L’evento, che beneficia del sostegno del Comune di Ascoli e delle aziende del territorio vicine alla causa, è nato da un’idea dei familiari e degli amici di Alessandro Troiani per ricordare il noto commerciante ascolano scomparso per una grave malattia del sangue.

L’obiettivo è rimasto sempre quello di raccogliere fondi a sostegno della ricerca e per supportare il reparto di ematologia e terapia cellulare del nosocomio ascolano diretto da Piero Galieni. Un reparto fiore all’occhiello della sanità locale e marchigiana. Lo spettacolo era già sold out per la data di giugno (quando si sarebbe dovuto svolgere, salvo poi essere stato positicipato all’11 settembre), ma qualche disponibilità potrebbe ancora esserci: basta rivolgersi alla biglietteria del teatro Ventidio Basso (0736298770). Le porte di piazza del Popolo, il giorno del memorial, saranno aperte dalle 19.45. Per poter essere aggiornati sul piano logistico e su eventuali novità: instagram e facebook @memorialtroiani.