Sul palco Paolillo Angelina Mango e Leo Gassmann

Stasera Deejay on stage ospiterà a Riccione tre giovani promesse: Angelina Mango, Leo Gassman e Matteo Paolillo attesi in piazzale Roma subito dopo l’esibizione di altri cinque partecipanti del contest condotto da Rudy Zerbi con Andrea e Michele e Gianluca Gazzoli. Si parte con Angelina Mango vincitrice del Premio della critica ad Amici 2023. Il suo percorso in tv è stato folgorante anche per giudici e fan che tanto hanno gradito i suoi brani inediti. E’ confermato da Spotify, dove i singoli Voglia di vivere (disco d’oro), Mani vuote e Ci pensiamo domani (disco di platino), hanno registrato 22 milioni di stream. Sul palco anche Leo Gassmann, pure lui partito dai talent televisivi, in primis XFactor 2018. Nel 2020 ha vinto Sanremo nelle nuove proposte, per poi tornare tra i big nella scorsa edizione con Terzo cuore, seguito dal secondo album, La strada per Agartha, e a inizio giugno dal singolo Capiscimi. La carrellata vip si concluderà con Matteo Paolillo, diventato popolare con la partecipazione alla serie dei record Mare fuori, dove interpreta Edoardo Conte, uno dei personaggi più amati. E proprio Paolillo interpreta O’ mar for, canzone chiave del serial. "Sono contento di tornare a Riccione dov’ero stato quando avevo 18 anni – commenta l’artista –. Un giorno girando in bici sentivamo la voce di J-Ax, pensavamo fosse una radio, finché pedalando ci siamo trovati sotto il palco dove cantava di persona. Era la prima volta che uscivo da solo da Taverna, eccetto qualche gita scolastica". Cosa proporrà stasera? "Cinque brani, tra i quali O mar for e Sangue nero, un assaggio di quello che sarà il mio tour, cominciato con i festival delle radio e che ufficialmente debutterà il 29 novembre all’Alcatraz di Milano. Sarà un’occasione anche per ascoltare i brani dell’album Come te".

Nives Concolino