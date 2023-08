Sulle note di Reiter NY Ska Jazz Ensemble infiamma piazza Dalla

Dallo ska al reggae, dalla dance hall al rocksteady, per una vita sui palchi europei, americani e sudamericani che dal ’94 li vede ormai impegnati in quella che è una lunghissima tournèe, dove ogni appuntamento va ad arricchire di nuove sfumature la loro musica: la New York Ska Jazz Ensemble è in scena oggi a Bologna, in piazza Lucio Dalla, a partire dalle 21, per la rassegna DiMondi.

Il loro ultimo album Break Thru al centro dello show: il condizionale è d’obbligo considerando l’afflato verso l’improvvisazione che trascina ogni live di Freddie Reiter, Kevin Batchelor e dei loro ’complici’ in qualcosa di regolarmente imprevedibile e travolgente. Il concerto è a ingresso gratuito