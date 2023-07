Sulle tracce del pioniere Felice Pedroni

Enrico

Barbetti

Quasi non ci si può credere, che il leggendario pioniere che fondò il distretto minerario di Fairbanks, in Alaska, venisse proprio da qui. Nel Grande Nord lo chiamavano Felix Pedro, ma si chiamava Felice Pedroni, come scritto sulla lapide che indica la sua casa natale, una palazzina in località Ca’ Biagio, rione periferico rispetto alla già periferica Trignano, una borgata spersa nel territorio di Fanano, sul primo Appennino modenese, affacciata sulla vallata del Dardagna. Pedroni per lungo tempo è stato dimenticato ma oggi, a Trignano, tutto parla dell’illustre emigrato, nato il 16 aprile 1858: la via principale, due monumenti, la tomba nel piccolo cimitero dove la sua salma è finalmente arrivata nel 2015, dopo un pellegrinaggio durato ben oltre un secolo. Dalla piazzetta di Trignano si può scendere per il sentiero 401 e, giunti al bivio ai piedi del crinale della Riva, si può prendere a sinistra un sentiero che costeggia il torrente, poi lo attraversa su un pittoresco ponticello e infine rimonta la rupe di Rocca Corneta, sormontato da un’aguzza e fotogenica torre campanaria.