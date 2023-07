Tante offerte all’Europa Qualità, musica e show

Il Bagno Europa da 74 anni è uno dei punti di riferimento sulla spiaggia Levante di Cesenatico. E’ stato infatti costruito nel 1949 e da allora ha sempre avuto protagonista la famiglia Pericoli. In principio fu nonno Mario, poi la gestione passò al figlio Nelson e oggi le redini dell’azienda sono nelle mani della nipote Greta Pericoli, che gestisce la spiaggia e il punto di ristoro assieme al marito Niki Ferrario. "Il nostro è un bagno con una tradizione importante – dice la padrona di casa –, dove tuttavia noi abbiamo dato una impostazione più moderna, riqualificando i servizi e proponendo nuove cose, rendendo così l’ambiente più dinamico, dove oltre alle famiglie con bambini ci sono più pubblici e tutte le domeniche offriamo ai nostri ospiti un concerto e uno spettacolo di qualità". Fra i clienti c’è Sara Moroni, impiegata di Milano, in vacanza assieme alla figlia Morgana di 6 anni e l’amica Francesca Siani insegnante di matematica in una scuola media: "Vengo qui da tanti anni e mi sento come a casa – dice –, è un luogo tranquillo, dove trascorrere piacevoli momenti in famiglia, ma è anche un bel posto per i giovani, che possono gustare gli aperitivi e ascoltare buona musica". Liza Rossi di Prato, in vacanza con il figlio Enea, è un’altra fedelissima: "Da quando sono bambina frequento il Bagno Europa, che per me vuol dire estate e vacanze. I titolari Greta e Niki li ho visti nascere, sono amici e accolgono i clienti con grande professionalità".

Giacomo Mascellani