Tavola da sup, fatica e dedizione

Francesco

Zuppiroli

Gli addominali bruciano mentre di pagaiata in pagaiata gli amanti del sup stringono muscoli e denti per rimanere in equilibrio sulla tavola a filo d’onda. La figuraccia, d’altronde, è dietro l’angolo. Per chi quest’estate in Riviera romagnola tenterà la via del sup, infatti, c’è un’intera spiaggia ad assistere chi in piedi sui tavoloni di vetroresina svetta e solca l’acqua: un po’ per vedere la spiaggia da un’altra prospettiva e, un po’, perché la spiaggia veda. Fisico abbronzato, asciutto. Il phisique du role di chi fa sup è quello del Point Break al giorno di riposo. Appuntamento ripetitivo in un Adriatico, con meno vento del Tirreno e quindi onde meno invitanti per chi si cimenta con il surf. Ecco allora che il sup diventa lo sfogo ideale per tenersi in forma e divertirsi, non rinunciando all’abbronzatura perfetta senza starsene con le mani in mano a ’pietrificarsi’ sul lettino. Questione di gusti. A chi piace sudarsi, in tutti i sensi, l’abbronzatura, sulla tavola da sup c’è fatica e dedizione. Lezioni di vita, disegnate nell’acqua con il remo e colpi di bracciate da canoisti di Cambridge.