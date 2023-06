Teatri Antichi Uniti in festa Il classico si fa bello per i 25 anni

Il Tau - Teatri Antichi Uniti festeggia i 25 anni di vita con un’edizione ricchissima: 41 eventi ospitati in diciotto siti di 17 Comuni delle Marche. Regione, Amat e MiC di nuovo uniti per valorizzare il teatro classico e gli splendidi luoghi archeologici in cui va in scena.

Tra i nomi più popolari c’è Alessandro Preziosi, che ne Le idi di marzo (il 13 luglio al Teatro Romano di Falerone) ripercorre il ‘Giulio Cesare’ di Shakespeare partendo dal punto di vista di Cesare stesso, Marcantonio, Cassio e Bruto. Enrico Lo Verso, con otto attori al suo fianco, il 16 luglio all’Anfiteatro di Urbisaglia e il 5 agosto al Parco Miralfiore di Pesaro racconta L’apologia di Socrate di Platone.

Nella ‘Piccola Odissea’, il 21 luglio all’Anfiteatro Romano di Urbisaglia e il 22 al Chiostro di Sant’Agostino di Ascoli, Andrea Pennacchi restituisce al pubblico il sapore della narrazione orale del ‘racconto dei racconti’, dando il giusto peso alla ricca componente femminile. Elisabetta Pozzi, tra le maggiori attrici italiane, propone ‘Cassandra o dell’inganno’, il 22 luglio all’Anfiteatro Romano di Suasa.

Il 26 luglio a Matelica (Giardini Uffici comunali) risuonano le parole di ‘Menecmi’, commedia degli equivoci ispirata a Plauto, con il grande Francesco Montanari. Il giorno dopo Paola Quattrini, nel Chiostro di Sant’Agostino ad Ascoli, interpreta ‘Ecuba’. ‘Odissea un racconto mediterraneo’, progetto di Sergio Maifredi, sarà il 29 luglio a Santa Maria in Portuno a Corinaldo, con Mario Incudine e Antonio Vasta protagonisti de ‘Il Ciclope’.

A Porto San Giorgio il 1 agosto David Riondino e Dario Vergassola con ironia e intelligenza raccontano ‘L’ultima Odissea. I patti di pace’, mentre Enzo De Caro in ‘Un’Odissea infinita’ (il 6 agosto alla Cuma di Monte Rinaldo) evoca Ulisse contaminando Dante, Lucio Dalla, Pascoli, Montale, Borges, Leopardi; Elena Bucci e Marco Sgrosso portano in scena il 12 agosto alla ex Chiesa di San Francesco a Fano ‘La canzone di Giasone e Medea’, da Euripide a Seneca, da Apollonio Rodio a Franz Grillparzer e Jean Anouilh. C’è poi ‘Tau Made in Marche’, 29 eventi che valorizzano la creatività marchigiana, con nomi come Cesare Catà, Paola Giorgi, Associazione Culturale Nuova Linfa, Francesca Berardi, Luca Violini, Luigi Moretti, Alessandro Pertosa, Melania Fiore, Giorgio Sebastianelli, Andrea Anconetani, Romina Antonelli e Fabrizio Pugliese, Isabella Carloni, Stefano Artissunch (accanto a Vanessa Gravina), Gabriele Claretti, Piergiorgio Cinì, Lucilio Santoni e Stefano Tosoni.

Per informazioni è possibile vissitare il sito internet www.amatmarche.net. La rassegna è stata presentata dall’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi, dal presidente e dal direttore dell’Amat Piero Celani e Gilberto Santini, e da sindaci e assessori dei Comuni coinvolti.

Raimondo Montesi