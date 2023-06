Telo Mare, lo Specchio dei Tempi tra Moda e Rivendicazioni

Francesco

Pierucci

Esiste un accessorio, o meglio un oggetto, che per un certo qual verso è considerabile lo specchio dei tempi. Il telo mare. Ci avete mai pensato? Mi spiego. Tra la metà degli anni ’80 fino ai primi 2000 c’è stata una vera corsa all’asciugamano firmato. Questo era spesso ’regalato’ con una qualche fragranza. Perché? Per spingere le vendite, calanti, dei profumi in estate e poi è uno strumento pubblicitario che con un baratto tramite la moneta dell’immagine dava l’upgrade in ’status’. Negli anni ’60 erano più corti e spessi, con motivi marinari. Dopo si viaggiava di fantasie. Oggi sono dei manifesti con i quali rivendicare ideologie o appartenenza sotto il sole. Quelli safari o con le tasche di una decina di primavere fa li ricordate? Da qui potremmo aprire un altro capitolo che dallo scorso anno volevo affrontare, quello dei cosiddetti vestiti a salvietta che vengono realizzati con la spugna di cotone, solitamente più rasata rispetto alla classica. Una moda che viene direttamente dal tennis. Ma lo sapete che il vero nome del telo mare è fouta? Nato negli hammam è realizzato in lino o cotone e, ovviamente, ha le frange.