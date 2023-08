Tempo di alchimie a San Leo Tuffo nel Settecento di Cagliostro

San Leo in festa per un fine settimana dedicato al Conte Cagliostro e ai suoi mille enigmi e magie. L’evento AlchimiAlchimie è pensato per raccontare l’ambigua figura del grande avventuriero e noto esoterista del Settecento. Il ricco palinsesto prevede conferenze e spettacoli da vivere con gioia nella splendida cornice del borgo leontino. Divertimento per tutti, adulti e piccini, anche grazie alle molte performance di artisti e compagnie teatrali. Domani, alle 20.30, il sipario si alza con un’anteprima particolare. Il pubblico è invitato a una cena di gala a cura dello chef Luigi Sartini. La cena si terrà alla Fortezza di San Leo, dove sarà allestita una serata esclusiva in grado di sposare assieme storia, magia e palato, con tanti sapori da gustare. La prenotazione è obbligatoria: occorre rivolgersi all’ufficio turistico Iat. La serata di domani continuerà con un piccolo spettacolo a cura di Stefano Paiusco. Il prestigiatore sarà impegnato nella rievocazione della figura di Cagliostro, con tanto di visita alla sua cella.

Il sabato di AlchimiAlchimie, alle 10.30, si apre invece al Teatro del Palazzo Mediceo, con una conferenza di presentazione del libro Discorsi sulle imprese di Federico di Montefeltro, a cura di Antonio Conti. Dopo il saluto del sindaco della città, Leonardo Bindi, interverranno anche Pierluigi Sacchini con la chiusura delle celebrazioni del 600esimo anniversario della nascita di Federico da Montefeltro, e Alessandro Marchi con l’iIntroduzione al volume. Al dibattito si unirà anche Antonio Conti per la presentazione del libro Discorsi sulle imprese di Federico di Montefeltro.

Da non perdere, il mercatino ’alchemico’ e la sua ricca selezione di artigianato di qualità, pietre, monili rari, profumi e cristalli. Tantissimi anche gli spettacoli, con alcune repliche a partire dal pomeriggio fino alla tarda notte di sabato e domenica.

Fra gli artisti presenti, spiccano Vladimir & Olga, "Charlatans Circus" impegnati in una performance della compagnia Auriga Teatro. Da non perdere anche Orfeo ed Euridice, spettacolo con Flying Foxies e Eterea Arte Aerea. La compagnia Pietra Filosofale metterà invece in scena L’Ultima Ricerca di Cagliostro, con Fiammetta Lari, Lucia Brusadin e Valentina Padellini. Fine serata in grande stile grazie agli spettacoli pirotecnici che illumineranno la Valmarecchia, simulando, fra l’altro, l’incendio della Fortezza.

Andrea G. Cammarata