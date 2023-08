Teo Teocoli e quel viaggio a Rimini in Vespa "Avrei voluto essere il Titta di Fellini"

Avrebbe voluto essere un personaggio di un film di Fellini, il Titta di Amarcord. Un Teo Teocoli in forma smagliante ha portato a Rimini nello show della Nuova Ricerca Una rotonda sul mare tutta la sua verve comica e la sua storia d’artista. Anticipato da Cesare Trevisani, che ha narrato la storia di una Rimini che non tutti conoscono, con le musiche dell’Orchestra di Moreno il Biondo, Teocoli, tra una canzone e un racconto, si è emozionato e commosso.

E ha fatto ridere e sorridere, gigioneggiando sulla rivalità tra Rimini e Riccione: "Rimini era più bella di Riccione perché aveva il Paradiso". Poi racconta di aver conosciuto Fellini prima di Amarcord e che "quel Titta" avrebbe voluto essere lui. "Mi rivedo tanto in quel personaggio – dice Teocoli – che faceva tutte le cose sbagliate, un ribelle, e purtroppo ho un rimpianto, non sono riuscito a parlargli più: dopo Amarcord, avrei voluto tanto convincerlo per poter essere dentro un suo film".

"Gli anni ’60, quelli del boom, che tempi – racconta Teocoli –. Le Maserati fuori dai locali, le orchestre, e io ancora teenager che a 1617 anni lanciai tra i miei amici della zona popolare di Milano l’idea di fare questo viaggio perché costava poco. La premessa era quella: se mettiamo via un po’ di soldi, possiamo andarci. Cosi con le vespe arrivammo in Romagna e rimasi colpito da Rimini. Ci furono diverse disavventure ma quando la vacanza finì, dopo una settimana, sui nostri volti ci fu la consapevolezza di aver conosciuto un nuovo mondo e questo ci ha cambiati".

r. c.