Terre di mezzo fra il mare e la pianura

Nella terra di mezzo fra mare e pianura si estende una sorta di reperto archeo-ambientale, una zona umida risparmiata dalle bonifiche del 1959, che oggi brulica di vita e offre una fedele rappresentazione delle valli che ricoprivano fino al secolo scorso questa zona di confine. L’Oasi di Canneviè-Porticino è una valle salmastra di circa 65 ettari nel territorio di Codigoro, nel perimetro del Parco del Delta del Po: della superficie, 39 ettari sono di specchi acquei con una profondità media di 60 centimetri e 26 di terra emersa. Alle due estremità sorgono due tipici casoni di valle, anticamente destinati all’attività di pesca e oggi riutilizzati per strutture turistiche. Lasciata l’auto nel parcheggio di Canneviè, si può imboccare lo stupefacente sentiero natura, lungo circa 1,5 chilometri, che conduce a Porticino attraverso strette lingue di terra a pelo d’acqua e pittoreschi ponticelli di legno. Sul percorso sorgono cinque capanni per il bird watching, dal momento che l’area offre riparo a numerose specie di uccelli in ogni stagione.