The Fork Award 2023, i ristoranti candidati nelle Marche: ecco come votare

Ancona, 20 settembre 202 - Al via la quinta edizione di TheFork Awards, il prestigioso riconoscimento che premia ogni anno le migliori nuove aperture o nuove gestioni del 2022-2023. Il premio, ideato da TheFork - l’app di prenotazione ristoranti - e Identità Golose - primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore - è un enorme trampolino di lancio per chef e ristoranti più promettenti della scena gastronomica.

Quest’anno tra i candidati in lista ci sono anche due ristoranti marchigiani: Salicornia di Pesaro e Tetsu - Oriental Pleasure di Ascoli Piceno. Scopriamo di più sui candidati in lista, chi li ha nominati e come votare i ristoranti.

Le Marche in lista per The Fork Award 2023

I migliori ristoranti delle Marche secondo TheFork Awards sono Salicornia e Tetsu-Oriental Pleasure. Il patron di casa Salicornia, in quel di Pesaro, "è umile e talentoso". Sono queste le parole di Moreno Cedroni, chef due stelle Michelin di Senigallia nonché re dei salumi di mare. Con il suo ristorante Madonnina del Pescatore e la rinomata salumeria ittica si annovera come uno degli chef italiani più innovativi e avanguardisti. Per lui lo chef Matteo Broccoli, che ha lavorato alla Madonnina e in tanti altri posti prestigiosi prima del Salicornia, è tra le proposte più interessanti del nostro panorama gastronomico. Spostandoci ad Ascoli Piceno troviamo Tetsu-Oriental Pleasure. Errico Recanati, patron stellato di Andreina a Loreto, nell’Anconetano, non ha dubbi sul giovane chef Giacomo Costantini: “È marchigiano, lavora molto bene”. A nominare Tetsu come una delle migliori realtà è anche lo chef Enrico Mazzaroni, stella Michelin e patron de Il Tiglio di Porto Recanati. “Mi fa piacere candidare questo nuovo indirizzo di Ascoli Piceno dove lo chef Giacomo Costantini propone una cucina diversa e molto ben realizzata. Una sfida che va seguita con attenzione”, spiega lo chef della rinascita, che nel 2016 ha visto il suo locale a Montemonaco completamente distrutto dal terremoto.

Come votare i ristoranti

Per votare il ristorante è necessario andare sulla pagina delle nomination (https://www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/), cliccare il ristorante preferito e “Vota ora” inserendo la propria mail. C’è tempo fino al 10 ottobre per votare il proprio ristorante preferito. Il ristorante che si aggiudicherà il maggior numero di preferenze otterrà il People’s Choice Award.

Quando ci sarà la premiazione

La premiazione avverrà a Milano martedì 24 ottobre a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana. Qui la giuria, composta da big come Carlo Cracco e Antonini Cannavacciuolo, sarà pronta a decretare il miglior ristorante di quest'anno in un grande evento condotto da Gerry Scotti.

L’elenco dei 43 ristoranti in lizza

Abruzzo

Osteria Vivizia a Giulianova (Provincia di Teramo), con gli chef Enzo di Pasquale e Roberto Di Crescenzo

Calabria

Salimora a Capo Vaticano (Provincia di Vibo Valentia), con lo chef Simone De Luca

Campania

Sustanza a Napoli, con lo chef Marco Ambrosino

Friuli Venezia-Giulia

Pagna – Panificio Artigianale a Trieste, con lo chef Jan Micheli

Lazio

- Bianca Trattoria – Territorio e Tradizioni a Roma, con gli chef Davide Del Duca e Luca Carucci

- Ineo dell’Anantara Palazzo Naiadi a Roma, con lo chef Heros De Agostinis

- Orma a Roma, con lo chef Roy Caceres

- Follie del Villa Agrippina Gran Meliá a Roma, con lo chef Luciano Monosilio

- Marzapane a Roma, con lo chef Antonio Altamura

- Pizzeria Allegrìo a Roma, con lo chef Ivano Veccia

- 50 Kalò di Ciro Salvo a Roma, con lo chef Ciro Salvo

- ConTatto a Frascati, con lo Chef Luca Lodovici

Veneto

Nin al Belfiore Park di Brenzone (Verona), chef Riccardo Monco

Liguria

Equilibrio a Dolcedo (Provincia di Imperia), con lo chef Jacopo Chieppa Ortica a Pieve Ligure (Provincia di Genova), con gli chef Marco Visciola e Matteo Dimoro

Lombardia

- La Coldana a Lodi, con lo chef Alessandro Proietti Refrigeri - Pan a Milano, con lo chef Yoji Tokuyoshi - Zu a Riva di Solto (Provincia di Bergamo), con lo chef Angelo Bonfitto - Emoraya a Milano, con lo chef Shun Himeno - Forme a Brescia, con la chef Arianna Gatti - Spore a Milano, con la chef Mariasole Cuomo - Confine a Milano, con lo chef Francesco Capece - Verso a Milano, con gli chef Remo e Mario Capitaneo - Roteo del Musa Hotel a Sala Comacina (Provincia di Como), chef TBC - Razdora a Milano con lo chef Matteo Monti - Quintale a Erbusco (Provincia di Brescia), con lo chef Federico Iattarelli

Marche

Salicornia a Pesaro, con lo chef Matteo Broccoli Tetsu – Oriental Pleasure ad Ascoli Piceno, con lo chef Giacomo Costantini

Piemonte

- Lao a Torino, con lo chef Tingting Dai - I Cedri di Villa Pattono Relais a Costigliole d’Asti (Provincia di Asti), con la chef Francesca Boano - Moda Venue a Monforte d’Alba (Provincia di Cuneo), con lo chef Francesco Costantini - Ras-cia Muraje a Cisterna d’Asti (Provincia di Asti), con lo chef Alessandro Ronco in sala

Puglia

- Ninò del Villa San Martino a Martina Franca (Provincia di Taranto), con lo chef Giuseppe Germanà - Gallery Bistrot Contemporaneo a Troia (Provincia di Foggia), con gli chef Candida Di Pierro e Giuseppe Boccassini

Sardegna

Arieddas di Cantina Su’entu a Sanluri (Provincia del Medio Campidano), con gli chef Pier Giorgio Parini e Francesco Vitale

Sicilia

- Aquanova Hosteria a Canicattì (Provincia di Agrigento), con lo chef Mario Peqini - Concezione a Catania, con lo chef Manuel Tropea - Principe di Belludia de Il San Corrado a Noto, con lo chef Martin Lazarov

Toscana

- Il Gusto di Xinge a Firenze, con lo chef Xinge Liu - Saporium a Firenze, con la chef Ariel Hagen - Da Gigi a Marina di Pietrasanta (Provincia di Lucca), con lo chef Emiliano Stagi, e in sala Andrea Salvatori e Davide Venturini

Trentino Alto Adige

Elementi Ristorante a Mezzocorona (Provincia di Trento), con lo chef Giovanni D’Alitta