The Kolors, estate boom Tra le onde di Aquafan

Hanno il gusto di essere iconici, diversi dagli altri. Abbracciano il sound degli anni ’80 a colpi di batteria e di riff di chitarra, e attraverso la voce di Stash, il gruppo napoletano vincitore di Amici 14, porta ad Aquafan, il parco tematico acquatico riccionese, tutti i suoi decibel e il suono originale che in questi anni, li ha visti essere protagonisti della musica italiana e non solo. The Kolors oggi alla piscina Le Onde, nel concerto del pomeriggio alle 14.30, con tanto di percussioni, chitarre, sintetizzatori suonati da Antonio Stash Fiordispino che è anche potente voce, dal cugino Alex alla batteria, e dal bassista Dario Iaculli, accenderà l’inizio di agosto. E se oggi la popolarità è una questione di streaming, di social e di video virali su Tik tok, amplificatori anche dei non talentuosi, il gruppo dei The Kolors sa suonare per davvero ed è popolarissimo anche senza usare artifici. Tanto che è in testa alle classifiche con ’Italodisco’, confermandosi il singolo più trasmesso in radio e il più venduto degli ultimi 2 mesi e conquistando la certificazione al disco di Platino mentre ’Festivalbar con la cassa dritta’ è diventato il tormentone dell’estate 2023.

Ma ’Italodisco’ non ha conquistato solo le classifiche, ma anche un ex campione di motociclismo come Valentino Rossi, il Dottore, che ha scelto il pezzo per accompagnare sui social le immagini del suo ritorno in pista a Misano. I The Kolors sono avvezzi al successo ma non si sono mai montati la testa: nati nel 2009 dopo aver vinto Amici 2015 hanno ottenuto vari premi tra cui il prestigioso premio Lunezia, gli MTV Award, e diversi Wind Music Award. Il loro pop rock gli ha permesso di collaborare con diversi artisti come Elodie, Elisa, Guè Pequeno, Lorenzo Fragola, J-Ax e cantando anche in inglese con il singolo ’Everytime’ hanno ottenuto il disco di platino e varcato i confini nazionali. Giovanni Vernia, il comico di Zelig ha fatto una parodia del brano parafrasandolo e trasformandolo in ’Italo Fisco’, brano brano divenuto a sua volta un successo, che Stash ha commentato così: "Questo è un segnale puro che la canzone è arrivata nelle vite delle persone che la ridipingono secondo il proprio punto di vista". Ad Aquafan i The Kolors si esibiranno nei loro successi come ’Frida’ portata a Sanremo nel 2018, ’Pensare Male’, ’Cabriolet panorama’, ’Come le onde’ con tutta l’energia di un gruppo che negli anni, ha saputo conquistarsi il cuore della gente.

Rosalba Corti