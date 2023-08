The Kolors: il maxi show riempie la piazza Attese migliaia di persone. Ecco come arrivare

Attese migliaia di presenze oggi a Porto San Giorgio per il concerto gratuito dei The Kolors (ore 21.30) in piazza Matteotti, l’unica data nelle Marche del gruppo top dell’estate. "È un concerto importante nella settimana con il maggior numero di presenze in città - ha esordito il sindaco Valerio Vesprini - . Questo evento fa parte del ‘Festival del mare’ che si concluderà domenica con la padella gigante dell’Adriatico". I parcheggi blu a ridosso dell’area concerto non saranno attivi a partire dalle 13 (il lungomare è escluso). Consigliamo a coloro che verranno di utilizzare gli spazi per la sosta a sud e a nord. Al PalaSavelli sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito a partire dalle ore 19. A nord, dai parcheggi della zona grattacielo, sarà possibile usufruire del trenino per arrivare in centro.