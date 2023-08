Tiromancino, Zoro e Matthew Lee Imola in musica, dall’alba alla notte

di Enrico Agnessi

Metti 500 persone alle 6 del mattino, in un parco sulle prime colline della città, ad ascoltare le melodie di un pianoforte. Poi aggiungi un altro centinaio di eventi, tutti a ingresso gratuito, con un unico comune denominatore: le sette note. Eccola qui Imola in musica, festival organizzato dal Comune che fino a domenica 3 settembre animerà le sponde del Santerno come fa ormai da 27 edizioni.

Dopo il prologo di domenica scorsa affidato al Concerto all’alba di Pietro Beltrani, affermato pianista locale, nel fine settimana la manifestazione entra nel vivo. L’evento, che culminerà venerdì con lo show dei Tiromancino, si svolgerà in gran parte negli spazi del centro storico e offrirà come sempre un cartellone eterogeneo di eventi, dalle tipologie musicali più classiche alle più insolite. Un cartellone di appuntamenti che, oltre alle melodie, spazierà tra mostre, spettacoli e dibattiti.

Giovedì 31 agosto

Le luci del palco di piazza Matteotti si accenderanno alle 21 con Somebody to love, due ore di musica dal vivo con la Imola Big Band. Nella stessa serata, sempre alle 21, in piazza Gramsci Un ballo liscio, un viaggio attraverso un secolo di storia del ballo popolare italiano per eccellenza.

Venerdì 1° settembre

Gli artisti di punta saranno i Tiromancino, guidati da Federico Zampaglione, che alle 21.30 porteranno in piazza Matteotti il loro Summer Tour 2023 con la partecipazione di Enula, una tra le più apprezzate giovani cantautrici italiane.

Sabato 2

La serata sarà dedicata a un grande dj-set in piazza Matteotti. Si balla già dalle 19 con una spettacolare consolle che vedrà alternarsi Paolo Noise (Lo Zoo di 105), Marvin & Andrea Prezioso e i dj imolesi Rosso e Manuel Durante. Vocalist della serata: Andrea Bellemani. In piazza Gramsci, sempre alle 19, spazio a un talk con Diego Bianchi (in arte Zoro) cui seguirà un concerto dei Savana Funk, trio bolognese composto da Aldo Betto (chitarra), Blake Franchetto (basso) e Youssef Ait Buozza (batteria), con la partecipazione dello stesso Bianchi. Alle 20 al parco Verziere delle monache ci sono invece gli Statuto.

Domenica 3

Nell’ultima serata, in piazza Matteotti, il gran finale di ‘Imola in musica’ è affidato al concerto di Matthew Lee con il suo ‘Back to rock & love tour’. Pianista, crooner e performer, Lee insieme alla sua band trascinerà il pubblico in uno spettacolo coinvolgente (inizio alle 21).