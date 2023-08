’Todos a bailar’: il movimento per ogni età

Francesco

Zuppiroli

Bueno, mi gente, todos a bailar... Potrebbero bastare queste poche parole, gracchiate dall’altoparlante del porticato di uno stabilimento balneare qualsiasi, per aprire nella mente il cassetto dei ricordi e sciorinare in veloce successione quello che, se non in senso stretto, ampliando il ventaglio degli sport da mare rientra però a pieno titolo nelle attività più in voga e partecipate dell’estate all’italiana. Su piastrelle di cemento arroventate e scivolose per la sabbia portata dalla passerella, chi da anziano, adulto, ragazzo o bambino non ha mai preso parte, osservato o anche solo schernito un ballo di gruppo? I balli di gruppo sono l’essenza del mare. Canzoni dal ritmo e verbo latini che sarebbero molto probabilmente altrimenti finite nel dimenticatoio della Musica e che, invece, per l’intuizione di qualche coreografo che ha contribuito a ricamarci sopra un ballo più o meno coordinato sono uscite dal ripostiglio e ogni anno calamitano a ’muover la colita’ i turisti di ogni età, forma fisica e provenienza.