’Tonno’ festeggia il suo compleanno e rinnova completamente l’Opera Beach club

Compleanno importante quello che Antonio De Cristofaro, in arte Tonno, festeggia oggi (57 candeline) dalle 18 all’Opera Beach Club, zona 134 di Riccione in occasione dell’inaugurazione del nuovo format ’Beach Party’, affiancato sempre dal suo brand Tonnoassassino. Appuntamento fisso di ogni domenica pomeriggio all’Opera Beach Club, dove fino a tarda sera si daranno il cambio dj di fama internazionale. Stasera, in occasione dell’HBday di Tonno, l’ amico bolognese Rudeejay sarà affiancato dall’altro special guest Samuele Brignoccolo, principe dei tiktokker italiani. Le successive domeniche vedranno in spiaggia presenze internazionali, da Jimmy Sax a Ludwig fino a Clara Soccini, direttamente dalla serie televisiva ’Mare fuori’,musicista e attrice.