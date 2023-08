Top Story, il verde vince Il bagno in zona pineta

Il bagno Top Story di Zadina di Cesenatico, situato nella zona dove c’è la pineta, è un esempio di stabilimento balneare dove l’ambiente fa la differenza. La vicinanza della vasta area verde affacciata sul mare e del Cesenatico Camping Village, conferisce a questa zona un valore importante, perchè si trascorrono le giornate in una spiaggia green, che è l’ideale per le famiglie e le persone in cerca di relax. La gestione dallo scorso anno è affidata alla famiglia Piscitelli, formata da papà Prisco, mamma Anna, i figli Gabriele e Antonio, i quali assieme ad altri familiari e personale di fiducia, oltre a coccolare i clienti, seguono con passione e successo la pizzeria presente all’interno del Top Story. Agata Caruso di Reggio Emilia, si gode le vacanze assieme alle nipoti Maya e di 12 e Nicole di 10 anni: "Sono quattordici anni che assieme alla famiglia veniamo qui e ci troviamo molto bene, perchè il personale è accogliente, bambine e ragazzine possono giocare tranquillamente e noi grandi ci rilassiamo". Ci sono famiglie che si sono conosciute quest’anno e già hanno stretto amicizia, come quella di Lorena Bosio di Bergamo in vacanza con il figlio Nicolò di 8 anni ed il compagno Francesco Opreni, che in passato erano già stati a Zadina, e Stefania Cane di Piacenza in vacanza con il marito Antonio Murgia e il figlio Alessandro di 12 anni, che invece sono qui per la prima volta. "Siamo diventati subito amici –dicono–, e ci godiamo le ferie all’insegna del relax e del puro divertimento".

Giacomo Mascellani