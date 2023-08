Torcoletti, ambasciatore delle arti La mostra in quattro sedi dell’Ateneo

È visitabile fino al 5 settembre la mostra Cultura vittoria sul tempo, dello scultore Enzo Torcoletti. Le sedi sono quattro cortili dell’Ateneo, A Urbino: palazzo Bonaventura, palazzo Battiferri, palazzo Passionei e biblioteca San Girolamo. Torcoletti, riconosciuto a livello internazionale, è nato in Italia anche se il suo percorso artistico l’ha svolto in Canada e poi negli Stati Uniti. Per 36 anni ha insegnato scultura, disegno e storia dell’arte al Flagler College di St. Augustin e le sue opere sono state esposte in numerose mostre personali negli Usa e all’estero. Tra i progetti più significativi, la scultura di 15 piedi in bronzo e marmo per il Baptist Medical Center e una maestosa scultura di quaranta piedi e cinquanta tonnellate per il Koger Center, entrambe situate a Jacksonville.