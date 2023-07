Torna a vivere la salina dopo l’alluvione Domenica il live della dj e performer Perila

Riprende a vivere l’aia della salina di Cervia, a settanta giorni dall’alluvione che la distrusse lo scorso 17 maggio, facendo scomparire le sue caratteristiche dune di sale visibili dall’ingresso su via Salara. Il cuore della salina ricomincerà a battere domenica 30 luglio, dalle 19 alle 21, con il live dell’artista russa con base a Berlino Perila. L’evento si inserisce nella cornice della quarta edizione di Elementi, rassegna a cura delle associazioni Mu e Magma, che combina musica dal vivo con atmosfere di paesaggi romagnoli intimi ma in qualche modo iconici. Una sorta di habitat naturale per la giovane Perila (foto), la cui produzione è caratterizzata dal field recording, cioè dalle registrazioni effettuate sul campo e poi rielaborate in composizioni dal timbro ambient. Performer, dj, artista visiva e del suono, le opere di Perila si muovono al confine tra una narrazione ormai artisticamente consolidata e la suggestione per i materiali musicali che si ritrova a modellare nei luoghi in cui di volta in volta si esibisce.

Un equilibrio in qualche modo nell’aria anche alla salina di Cervia, un ambiente di confine che ha sostanzialmente mantenuto le sue forme di paesaggio protoindustriale, in equilibrio con un sistema di zone umide dove sono tornati ad aggirarsi fenicotteri, gru, cigni, cicogne e spatole.

Il live, a ingresso gratuito, sarà affiancato, come gli altri eventi della rassegna ‘Elementi’, da una raccolta fondi per le vittime dell’alluvione.

Filippo Donati