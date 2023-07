Torna il Macerata Opera Festival La ‘Carmen’ debutta allo Sferisterio

Una stagione "plurale", come ama definirla il direttore artistico Paolo Pinamonti, quella che si aprirà domani allo Sferisterio. La 59esima stagione del Macerata Opera Festival, infatti, proporrà per cinque fine settimana di luglio e agosto non solo opera lirica, ma anche musica sinfonica, balletto, musica cinematografica e da camera. Il programma operistico sarà incentrato sul mito della seduzione: dalla fragilità di Lucia di Lammermoor – fatta sposa suo malgrado e per questo costretta a un gesto estremo – al mito eterno di Carmen uccisa per le sue scelte, all’ostinata voglia di vivere di Violetta Valèry nella Traviata, che da quasi due secoli si scontra contro ogni perbenismo.

Ad aprire la stagione, domani alle 21, sarà il debutto della prima nuova produzione di quest’anno Carmen di Georges Bizet, (repliche 23 e 28 luglio e 6 agosto), che torna in scena a Macerata in un nuovo allestimento firmato da Daniele Menghini, con la drammaturgia di Davide Carnevali. Sul podio il direttore musicale del festival Donato Renzetti, interpreti vocali Ketevan Kemoklidze (Carmen), Ragaa Eldin (Don José), Fabrizio Beggi (Escamillo), Roberta Mantegna (Micaëla). Secondo debutto della settimana sarà sabato, sempre alle 21, La traviata di Giuseppe Verdi (repliche 30 luglio, 5 e 13 agosto) nello storico allestimento "degli specchi" di Josef Svoboda con la regia di Henning Brockhaus e i costumi di Giancarlo Colis, quest’anno diretta dalla bacchetta di Domenico Longo. Nel ruolo della protagonista Violetta il soprano Nino Machaidze, con Anthony Ciaramitaro (Alfredo) e Roberto de Candia (Giorgio Germont). Per il debutto della terza opera in cartellone Lucia di Lammermoor bisognerà aspettare il 12 agosto, repliche 14, 17 e 19 agosto.

A completare gli appuntamenti della prima settimana del festival, alle 21 ma al teatro Lauro Rossi, Lucia Off uno spettacolo originale tra musica, parole e immagini, realizzato da Francesco Micheli, ex direttore artistico del Mof e dal 2014 direttore artistico e ideatore del festival Donizetti Opera – che racconta la tragica storia d’amore di Lucia ed Edgardi e le sue metafore senza tempo, svelandone i segreti anche a chi non è appassionato d’opera, con l’aiuto delle note di Donizetti e alcuni contributi video che fanno scoprire la profondità dell’opera. Tra gli altri appuntamenti del festival, da segnalare Don Juan, il 27 luglio, con la Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto, Carmen danza il 4 agosto, con la compagnia di Antonio Gades e il concerto del giovane pianista Elia Cecino il 18 agosto.

re. ma.