Torna la Notte delle Streghe La magia si sposa alla scienza

di Luca Pizzigalli

Si alza il sipario sulla Notte delle Streghe 2023 (21-25 giugno) a San Giovanni in Marignano questa sera alle 20,30 con lancio ufficiale in piazza Silvagni. Una settimana di feste e di spettacoli di strada: 20 compagnie di artisti italiani ed internazionali per oltre 70 repliche, 100 animazioni, ma anche 50 artigiani, oltre venti associazioni coinvolte e tantissime collaborazioni, oltre 300 volontari impegnati per 31.000 metri quadrati di superficie espositiva e circa 100 operatori commerciali tra sede mobile e fissa (circa 70 espositori ed oltre 30 attività economiche).

Un evento insomma di spettacoli, tradizioni, cultura, scenografie e allestimenti ma anche un grande momento per l’apertura turistica della stagione estiva sia per la Valconca che per la riviera, che vede per una settimana migliaia di turisti invadere ogni sera il borgo marignanese. L’edizione 2023 sarà interamente dedicata al firmamento, ai corpi e alle meccaniche celesti. In occasione del bicentenario dalla nascita di padre Alessandro Serpieri, educatore, filosofo, scienziato ed astronomo, nato a San Giovanni in Marignano il 31 ottobre 1823, la ’Notte delle Streghe’ quest’anno sarà dedicata alla scienza astronomica, ai pianeti e alle stelle, riflettendo pure sull’origine della parola ’desiderio’, tra le più affascinati dell’etimologia italiana (dal latino de-sidera, ovvero ’senza le stelle’). Gli spettacoli degli artisti internazionali vantano la direzione artistica de L’Ufficio Incredibile.

Molte le novità di questa edizione, come l’impressionante Cho Kairin ultimo di una lunga dinastia famigliare di acclamati acrobati cinesi, mentre i nordici Kate & Pasi poi ci accompagneranno nei delicati equilibri delle dinamiche di coppia. Jyoti Supernaturel, francese diventato virale sui social invece catturerà il pubblico con numeri di illusionismo e sfere di cristallo. La francese Barbara Probst, maldestra presentatrice, farà ridere con le sue acrobazie in vasca da bagno e Rolando Rondinelli dalla Spagna arriverà per coinvolgere tutto il pubblico in un canto liberatorio. E poi ancora: strutture aeree per danzare più vicine al cielo (Duo Ludilò), monocicli altissimi per raggiungere la Luna (Poppi Mari e Payaso Loco) e bottiglie di vino che hanno bisogno del consenso della Luna (Compagnia Pigreco), il grande ritorno di Mr Dyvinetz (Cile), con il suo spettacolo di bicicletta acrobatica e ruota Cyr, senza dimenticare gli incredibili spettacoli di mentalismo e magia comica di Francesco Busani e Flash Gonzalez. Da non dimenticare, la performance itinerante di Gambeinspalla Teatro.