Tornano i Dj della stagione Afro Così rivive l’atmosfera del ’Chicago’

di Pierfrancesco Pacoda

C’è stato un periodo, tra la seconda metà degli anni 70 e i primi 80 nel quale l’Italia ha espresso un linguaggio sonoro originale, che nasceva soprattutto nei club dell’Emilia Romagna e che ha trasformato la discoteca in un luogo non solo del ballo, ma anche della ricerca artistica. Qui i dj, per la prima volta, utilizzavano i giradischi come fossero strumenti musicali, qui la colonna sonora di una serata era ricchissima di riferimenti che andavano dal jazz all’elettronica, dalla world music al funk. Una scena che venne definita ‘afro’ e che ebbe nel Chicago di Baricella (Bologna), che apre nel 1979, uno dei suoi riferimenti obbligati. Questa sera, nella stessa zona dove sorgeva, la ‘leggenda’ del Chicago rivivrà, per la quarta volta dopo la chiusura avvenuta nel 1987, grazie a un gruppo di appassionati, in collaborazione con il Comitato Operatori Economici Uniti. Inizio alle 19 in piazza Pertini con il dj set ’Pre Remember Chicago’ con Pery TBC e Frank Nastri. Alle 22, l’appuntamento è nella piazzetta Fall Modou con i dj resident di allora, Meo, Spranga ed Ebreo. In via Europa ci sarà il mercatino di dischi e un’esposizione di auto e moto degli anni Settanta e Ottanta.

DJ Ebreo, è vero che fu Bibi Ballandi, il grande imprenditore dello spettacolo e della tv a volere fortemente il Chicago?

"Sì, Ballandi voleva trasformare una vecchia balera ormai fuori moda in un posto in sintonia con le nuove musiche che arrivavano dall’America, in particolare la disco e credeva che il ruolo del dj dovesse anche in Italia essere centrale. Non solo un selezionatore, ma un artista capace di fare del giradischi il cuore di una serata. In Italia era una sperimentazione ancora agli albori. C’era soprattutto la Baia degli Angeli a Gabicce".

E pensò a voi?

"Eravamo tutti giovanissimi, io avevo 18 anni. L’aspetto più affascinante, a rivedere oggi quella avventura, è l’incredibile fiducia che Ballandi ripose in noi. Si trattava di un investimento enorme su un modello di discoteca tutto da inventare. Non c’erano precedenti, pochissimi gli esempi, specie per quanto riguarda le scelte musicali, allora davvero innovative e controcorrente".

Fiducia ben riposta però.

"In una intervista, prima che il locale aprisse, dissi che la musica che avremmo messo al Chicago sarebbe stata quella che avrebbe fatto ballare per i prossimi dieci anni. Era il coraggio dell’incoscienza. In realtà però quei ritmi hanno dominato le piste da ballo per trent’anni".

Era la Afro music...

"La definizione arrivò dopo. Noi abbiamo portato in discoteca il jazz, mixavamo i Weather Report con il latin jazz di Airto Moreira. Inizialmente eravamo fortemente influenzati dalle percussioni brasiliane. Poi abbiamo scoperto i ritmi africani ed è arrivata l’Afro".