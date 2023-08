Toto ’L’italiano’ e quel sapore anni Ottanta

Francesco

Moroni

Ultima settimana di agosto e temperature che tornano alle stelle, mentre l’estate si avvia verso le sue ultime giornate di fuoco. La musica però non si ferma e allora ecco un altro valzer tutto da ascoltare con la consueta playlist settimanale targata il Resto del Carlino, a cominciare dal brano pescato dal passato: ‘L’Italiano’ di Toto Cutugno è un classico intramontabile del 1983, omaggio a uno dei più grandi della canzone italiana, scomparso da pochi giorni. Come pezzo appena uscito, invece, scegliamo ‘Meltdown’ di Drake e Travis Scott. Come successo italiano nella nostra playlist non può mancare ‘Ma quale idea’ di Pino D’Angiò, mentre dall’estero buttiamo nel mazzo ‘Santorini coffe’ di melvitto, dal sapore davvero estivo. Dulcis in fundo, la ‘fantasia dello chef’: ’Sinnerman Remix’ di Felix Da Housecat, che ha riarrangiato in chiave moderna il capolavoro di Nina Simone. Playlist: Toto Cutugno, L’Italiano; Drake e Travis Scott, Meltdown; Pino D’Angiò, Ma quale idea; melvitto, Santorini coffe; Felix Da Housecat feat. Nina Simone, Sinnerman remix.