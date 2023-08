Tra lino e seta: la mezza estate si affronta così

Francesco

Pierucci

avete sentito anche voi quel cambio, più o meno velato, delle temperature? Siamo quasi a metà agosto... Non che sia freddo, intendiamoci, ma c’è quella escursione che si percepisce. E se in spiaggia, al lago, in campagna o anche in città stiamo con il cappello di paglia per proteggerci dal sole, la sera e la mattina cosa mettiamo? E allora, come per la testa, è il momento delle fibre naturali. La prima, che sta vivendo una nuova primavera, pardon un nuovo idillio modaiolo, è il lino. Nulla in contrario a questa millenaria fibra vegetale tanto amata dagli antichi egizi. E allora una giacca è perfetta. Quella ideale è morbida, destrutturata e in colori furbi. Le tinte avion o greige stanno bene con tutto e in ogni situazione. Per la gola, non in senso gastronomico, cambiamo filato e oltre al cotone pensiamo ad una bandana o foulard di seta. Ripara ma non dà caldo ed è naturalissima, sia quella prodotta sulle rive del Garda che quella che viene dall’Oriente. Sembrerebbe poi che il contatto con l’epidermide regali una pelle morbida e luminosa.