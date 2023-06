Tra un tuffo e un piatto gourmet La tradizione formato famiglia

Il Bagno Milano è uno degli stabilimenti storici della riviera. Inaugurato nel centro di Cesenatico nel lontano 1926 da Salvo Maltoni, la gestione poi passò alle figlie Eugenia, Doria, Mara e Gabriella. L’attività recentemente è stata rilevata da Simone e Paolo Battistoni, i figli nati dal matrimonio di Mara e Marcello Battistoni. Siamo dunque alla terza generazione e in futuro saranno i figli di Simone e Paolo a dare continuità ad una famiglia che ha scritto pagine importanti nel turismo.

Quella del Bagno Milano è una storia d’amore, dove alla base c’è tanta passione, disponibilità, accoglienza ed entusiasmo. Simone ci ha messo tanto di suo nell’offrire servizi, come le nursery e un parco giochi, ma ci sono anche le vasche idromassaggio, campi sportivi e zone relax. Paolo, diplomato alla scuola di Casa Artusi, ha impostato una cucina di qualità molto apprezzata e un punto di ristoro dove tuttora mamma Mara tiene sempre un occhio vigile.

"Con mia moglie Mara abbiamo iniziato a frequentare il Bagno Milano per i servizi dedicati ai bambini – dice Stefano Ori di Modena – , poi abbiamo fatto delle amicizie e ci troviamo benissimo con tutto lo staff, dove il vero mito è il bagnino Sauro". Anche i giovani apprezzano questo lido, come Ester Piccoli, 18 anni, studentessa liceale di Verona: "Io e mia mamma Emanuela qui ci sentiamo come a casa e anche la nostra cagnolina Candy ha i suoi spazi; il nuovo pedalò è fantastico".

Giacomo Mascellani