Tradizione e qualità "Qui innoviamo sempre"

Se il sole coincide con l’avvio della stagione estiva, il buon umore coincide con i centimetri di sorriso che Paola Gallanti, titolare dello stabilimento Gallanti Beach a Lido di Pomposa, ha stampato in volto. "Da quando il meteo ci ha concesso queste giornate meravigliose – dice – siamo ripartiti…molto bene". In particolare "nel fine settimana lo stabilimento si riempie". Poi, dopo la brusca interruzione determinata dalla pandemia, sono tornati in gran numero anche i turisti.

"Quest’anno – spiega la titolare – stiamo registrando un buon afflusso di turisti: dalla Germania, dall’Austria e dalla Svizzera in particolare. Poi, il grosso della clientela, resta sempre quello dei proprietari delle seconde case qui ai lidi. Alcuni clienti stagionali, iniziano già ad affacciarsi e a stabilirsi qui da noi". La stagione, dunque, dopo l’ondata di maltempo, si presenta con buone prospettive. "Dopo i forti rovesci che hanno colpito la Romagna – prosegue Gallanti – abbiamo avuto diverse telefonate di clienti che volevano assicurarsi che i nostri stabilimenti fossero fruibili. Fortunatamente grossi danni in questa zona non ce ne sono stati e, ora, lo stabilimento si sta riempiendo".

A trascinare la clientela al Gallanti Beach è senz’altro anche un altro ingrediente: la capacità di coniugare la storia – lo stabilimento è stato aperto dal fratello di Paola, nel 1970 – con l’innovazione. Sempre nel segno della qualità. "In questi anni – dice ancora la titolare – le esigenze dei clienti sono profondamente cambiare. Da un po’ ho notato che alla ‘quantità’ di giornate passate al mare, le persone scelgono la qualità del servizio erogato. Per cui, sia sul versante ristorazione che sul versante stabilimento in senso stretto – sono molti gli ombrelloni, anche se abbiamo scelto, dopo il Covid, di tenerli comunque distanziati – i nostri clienti cercano il massimo della qualità". Ora la stagione è solo all’inizio. Siamo ottimisti: non può che migliorare.