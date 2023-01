Tre coni Gambero rosso: quali sono le gelaterie migliori

Gelato (foto d'archivio)

Rimini, 25 gennaio 2023 – Come accade ormai da tempo, è il Sigep – il Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale, cioccolato e caffè, in corso in questi giorni al quartiere fieristico di Rimini – a ospitare la presentazione di una delle guide più attese dai gelatieri di tutta Italia.

Stiamo parlando, naturalmente, della celebre guida Gelaterie d’Italia, a cura del magazine Gambero Rosso: il volume, giunto nel 2023 alla settima edizione, assegna alle gelaterie migliori del Belpaese riconoscimenti che vanno da uno a tre coni, oltre a svariati premi speciali. Quest’anno si registrano ben 4 nuovi ingressi fra i ‘Tre coni’, distribuiti tra Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Sicilia. Quattro anche i premi speciali: innovazione; gelatiere emergente; miglior gelato al cioccolato; valorizzazione delle produzioni locali.

Cominciamo proprio dal gelatiere emergente, il 35enne Alessandro Cesari, di Sablè Gelato a Bologna. Originario di Bentivoglio, è chiamato dai colleghi il “talebano”: nei suoi gelati non utilizza né addensanti né emulsionanti, ma solo materie prime di cui conosce perfettamente la storia e i produttori. Il che si traduce in gelati preparati, per forza di cose, quotidianamente: “non stupitevi”, si legge nella guida, “se a fine giornata si trovano pochi gusti”. Il giovane gelatiere ama sperimentare, in particolare con i ‘gelati alcolici’ e le estrazioni dei fiori, ed è specializzato in semifreddi, biscotti, brioche da riempire con il gelato e creme spalmabili, disponibili pure nello shop online. Proprio le infusioni di fiori, spezie e thè sono uno dei trend che va per la maggiore sul mercato, secondo gli esperti del Gambero rosso: fiori di lavanda, di fieno, di pero e castagno, nasturzio, petunia, achillea, calendula, o ancora camomilla e rosa, cicoria, lattuga, rosmarino. È il segno di un rinnovato ritorno alla terra, a un ‘gelato agricolo’ in cui ogni elemento può essere valorizzato, compresi gli scarti e le bucce della frutta.



Il premio Innovazione (una novità assoluta per la guida del Gambero) è andato a Paolo Brunelli, della gelateria Combo di Senigallia (An), a Jurri di Legnago (Vr) e alla torinese Casa Marchetti. Per ‘innovazione’ si intende sia la ricerca sul prodotto, sia quella sul contenitore, ripensato con attenzione all’ecosostenibilità, al risparmio energetico e idrico e, soprattutto, a un modo ‘lento’ di fruire il gelato. Il premio per il miglior gelato al cioccolato va a Stefano Ferrara, di Gelato Lab a Roma; quello per la valorizzazione delle produzioni locali a Valerio Esposito, della gelateria Tonka di Aprilia.



Tornando alle gelaterie premiate con il massimo riconoscimento (i Tre coni), una menzione speciale è d’obbligo per le quattro new entry. Due portano la firma di gelatieri già annoverati fra i migliori: in Lombardia, Sir Oliver a Novate Milanese (dietro al progetto Maurizio Poloni, patron anche di Artico a Milano) e nelle Marche Paolo Brunelli, di Combo a Senigallia (premiato anche per l’innovazione). Gli altri due sono Magritte - Gelati al cubo a Fidenza (Pr) e Siké Gelato a Milazzo.

Gianluca Cavi di Magritte, premiato due anni fa come gelatiere emergente, firma gelati di grande creatività, rispettosi delle materie prime esaltate da accostamenti suggestivi. E ogni gusto rappresenta piccoli produttori, aziende agricole virtuose e singole varietà botaniche.



Ecco l’elenco delle altre gelaterie premiate con i Tre coni, suddivise fra Emilia-Romagna, Veneto e Marche:

Emilia Romagna

Cremeria Santo Stefano – Bologna

Stefino – Bologna

Cremeria Scirocco – Bologna

Magritte, gelati al cubo – Fidenza (Pr)

Ciacco – Parma

Sanelli – Salsomaggiore Terme (Pr)

Bloom – Modena

Cremeria Capolinea – Reggio Emilia

Il teatro del gelato – Sant’Agostino (Fe)



Veneto

Golosi di natura – Gazzo (Pd)

Chocolat – Mestre (Ve)

Pasticceria Marisa – San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Dassie, vero gelato artigiano – Treviso

Zeno gelato e cioccolato – Verona

Gelateria naturale Scaldaferro – Dolo (Ve)

Marche

Paolo Brunelli – Senigallia (An)

Combo di Paolo Brunelli – Senigallia (An)