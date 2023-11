Treno Roma-Cortina, biglietti in vendita: quando parte, servizi e fermate

Bologna, 18 novembre 2023 - Buone notizie per gli amanti della montagna che vorranno arrivare in zona Dolomiti in treno in notturna. La stagione della "settimana bianca" porterà infatti anche il nuovo collegamento Roma-Cortina: da oggi sono infatti in vendita i biglietti per il servizio, dopo la cancellazione undici anni fa del servizio Roma - Calalzo.

Il servizio sarà attivo durante tutti i weekend tra il 15 dicembre 2023 ed il 24 febbraio 2024, con alcune corse aggiuntive nel periodo natalizio 18 dicembre - 3 gennaio.

Sarà la prima corsa di FS Treni Turistici Italiani, la nuova società' del Gruppo FS dedicata al turismo sostenibile. A bordo del nuovo treno notturno Cadore, il viaggio inizierà da Roma Termini alle 21.40 e arriverà a Calalzo alle 7.57. Da qui, un servizio autobus che partirà direttamente dall'area della stazione raggiungerà il centro di Cortina d'Ampezzo in 50 minuti.

Le fermate, le cuccette, gli sci

Il treno passerà per Orte, Orvieto, Treviso, Ponte nelle Alpi e Longarone-Zoldo. L'accesso a bordo sarà consentito fino a 40 minuti prima della partenza, così da poter consegnare al persona dedicato i propri bagagli, compresa la possibilità di sistemare le proprie attrezzature sportive in un apposito vagone.

Durante il viaggio, i passeggeri potranno scegliere cabine letto singole o doppie, con servizio di cena e colazione inclusa, oppure di cuccette da 4 o 6 posti, disponibili anche per ampi gruppi di amici.