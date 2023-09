Tutti pazzi per la ’Pizza Rossini’ La maxi tavolata è già sold out

di Luigi Luminati

Che ai pesaresi piaccia la pizza con la maionese è una cosa abbastanza risaputa per chi conosce la città. L’aver intitolato questa pizza particolare al genius loci, il compositore Gioachino Rossini, è un’altra conferma delle loro idee e del loro essersi trasformati negli ultimi anni in ’comunicatori’ eleggendo sindaco due volte Matteo Ricci.

Così non bisogna stupirsi se domani sera alle 20 la maxi tavolata della Pizza Rossini è sold out. "Sarà una serata eccezionale – dichiara il sindaco – come eccezionale è il gusto della nostra Pizza Rossini, un pezzo dell’identità pesarese di cui tutti siamo innamorati e di cui tutti parliamo quando siamo in un’altra città".

Però non cercate un posto per mangiare gratis la pizza con la maionese perché i 2024 posti sono già tutti sold out e le pizze tutte prenotate: "Lo facciamo solamente per celebrare – aggiunge il sindaco – l’anno straordinario di Pesaro 2024, quando la nostra città sarà la Capitale italiana della Cultura". Cosa c’entri, a parte Rossini, la pizza con la Cultura rimane un mistero. I più attenti potranno invece esercitarsi in matematica: "La maxi tavolata – scrive il Comune – è lunga decine di metri in zona mare, sul centrale viale della Repubblica. Le 2024 delle pizze sono distribuite gratuitamente con i coupon di prenotazione. Ci saranno 4.048 uova sode e 6.072 cucchiaini di maionese".

Un esercizio di matematica in cui i più attenti potranno cogliere il raddoppio dei numeri delle uova rispetto alla pizza e il valore triplicato dei numeri di cucchiaini di maionese. Per tutti quelli che hanno fatto la fila e poi ritirato il tagliando l’appuntamento è alle 20 di mercoledì 6 settembre in viale della Repubblica, dove verrà allestita la maxi tavolata a forma di 2024. Gli spazi sono numerati, dall’1 (lato Astra), al 2024 (lato Palla). Ognuno dovrà sedersi nel posto corrispondente al numero indicato sul coupon e procurarsi autonomamente le bevande nei chioschi adibiti. Niente auto su Viale della Repubblica e droni in volo per una fotografia dall’alto.

"Non vogliamo lasciare fuori nessuno – sottolinea il sindaco – infatti chi non è riuscito a prenotare il suo posto potrà comunque raggiungerci in piazzale della Libertà, per partecipare alla foto di gruppo che scatteremo alle 22 e per brindare tutti". Sono 40 le pizzerie coinvolte più ’Urbico’ dhe farà la spola su due ruote in bici tra le pizzerie e il viale del mare, dove saranno i volontari della Pro Loco di Candelara a gestire il viale trasformato in grande sala disegnata su Pesaro 2024. Nessuno ha assicurato che la pizza arriverà calda, ma è forse scontato che chi apprezza la Rossini la mangerà anche fredda.