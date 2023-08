"Tutti pronti? Noi siamo qui" Gli Articolo 31 a Cattolica

"Qualche anno fa non avrei mai pensato di poter ritornare sul palco con Jad ma la vita per fortuna ti sorprende sempre. Sono passati tanti anni, tante persone sono cresciute con la nostra musica e noi siamo di nuovo qui più consapevoli, più adulti ma sempre senza schemi e con la stessa voglia di fare rumore. Suoneremo 30 anni di canzoni e ci divertiremo un sacco. Siamo tornati! Un urlo per gli Articolo 31". Con questa dichiarazione per essere tornati insieme e in tour, J-Ax torna a Cattolica per una data sold out, stasera alle 21 nell’Arena della Regina per un concerto che lo vede protagonista con il suo storico amico Dj Jad che aggiunge: "Ho la sensazione che non siano passati così tanti anni dalla mia assenza. Ritornare a fare musica e suonare con Ax per me è un traguardo quanto una nuova partenza. Ho una grande emozione e gioia immensa di riabbracciare il nostro pubblico, che non ha mai smesso di credere in noi, tutto questo non ha prezzo per me. Ora siamo tornati più carichi che mai per farvi vivere le vostre e le nostre emozioni!" Il duo Articolo 31, composto dal rapper J-Ax (Alessandro Aleotti) e dal produttore Dj Jad (Luca Perrini), è uno dei gruppi più influenti della scena hip hop del nostro Paese e hanno portato nel panorama musicale la loro vena artistica, caratterizzata da testi importanti e musica innovativa. Fanno parte di una stretta cerchia di artisti italiani che ha conquistato il disco di Diamante a cui si sommano 5 dischi di Platino e 8 dischi d’Oro, 245 milioni di streaming su Spotify e 90 milioni di video streaming su YouTube.

I due si conoscono durante una festa nel 1990 a Milano. Inizialmente il loro sound è tipico dell’epoca d’oro del rap, con rime freestyle e ritmi e ritornelli campionati, ma da una prospettiva unicamente italiana. Con il tempo, il duo incorpora elementi di funk, reggae, rock e altri stili. In questo modo si allontanano dall’hip-hop purista e raggiungono un pubblico più mainstream. Nel 1992 esce il loro primo singolo ’Nato per rappare’, brano che viene incluso nell’album di debutto ’Strade di città’ considerato uno dei primi album hip-hop in Italia, vende 60.000 copie (cifra record per un gruppo italiano di hip-hop esordiente) e da allora il successo degli spaghetti funk è storia. Tornati insieme per Sanremo 2023 con ’Un bel viaggio’ per l’estate pubblicano il singolo ’Disco Paradise’ con Fedez e Annalisa (già certificato Platino).

Rosalba Corti