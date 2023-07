Ulissefest, tra caos e poesia Musica e incontri per viaggiare

di Elisabetta Ferri

Idee per viaggiare, approfondire e divertirsi. E’ la ‘mission’ dell’Ulissefest, il festival del viaggio organizzato da Lonely Planet, che approda per la seconda estate a Pesaro, da domani al 16 luglio. Il programma si presenta ricco, con l’anteprima di domani (ore 21,30) affidata all’istrionico cantautore Vinicio Capossela. I concerti saranno il filo conduttore delle serate in Piazza del Popolo: il 14 luglio (ore 22) toccherà a Simone Cristicchi con Amara nel concerto mistico per Battiato ’Torneremo ancora’, mentre il 15 (sempre alle 22) uno dei più importanti musicisti della Isla Grande, Eliades Ochoa, star di Buena Vista Social Club, accenderà la grande festa cubana. Domenica sera, in chiusura, si torna alle parole con ’Sacro minore’, un reading di Franco Arminio, in quella che vuole essere una cerimonia lieta dedicata alla poesia dei paesi. Ma Ulissefest coinvolgerà il pubblico per tutte le giornate, con 150 ospiti e 50 appuntamenti, fra dieci location diverse: dai cortili cittadini a piazze minori, dal Teatro Sperimentale alla spiaggia di Baia Flaminia. Sarà un modo speciale di festeggiare i 50 anni della Lonely Planet, la guida più famosa al mondo. Il tema del 2023 è ’Tra caos e poesia’, due sensazioni contrapposte che spesso proviamo quando ci troviamo lontani da casa, in luoghi di cui ignoriamo lingua, cibi e tradizioni. "Ma lo spaesamento, se facciamo cadere le barriere, lascia il posto all’incontro. In fondo – dice Angelo Pittro, responsabile di Lonely Planet Italia – ci mettiamo in viaggio per fuggire dal caos del nostro quotidiano, per cercare poesia in un mondo che rimane capace di incantare i viaggiatori". Scrittori, giornalisti, artisti, fotografi di viaggio e reporter, poeti, influencer si alterneranno sui vari palchi. Fra i più attesi, il filosofo Umberto Galimberti (15 luglio, ore 20, Piazza del Popolo) indagherà l’incerto territorio al confine fra follia e ragione, mentre con il teologo Vito Mancuso (14 luglio, ore 21, Piazza del Popolo), si proverà a capire quali fermenti germinano dall’incontro tra la paura ed il coraggio. Tra gli ospiti da segnalare il regista Pierluigi Pizzi che sarà intervistato dall’assessore Vimini e l’ex sindaco di New York Bill De Blasio (16 luglio ore 20) che parlerà del futuro sostenibile. Fra gli itinerari proposti, focus su Giappone, Albania, Umbria e Toscana. E poi ancora workshop, laboratori, yoga sulla spiaggia (14 e 16 luglio alle 7 del mattino in Baia Flaminia) e phototrekking urbano (14 e 15 luglio).