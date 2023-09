Ultimo Valzer, La Playlist dell'Estate di Francesco Moroni

Francesco

Moroni

Ultimo giro di valzer per la playlist della nostra estate. Sabato dopo sabato, abbiamo raccontato la colonna sonora della stagione più calda dell’anno con cinque consigli musicali tutti da spulciare e ascoltare. Ed eccoci arrivati all’epilogo, pezzo fondamentale di ogni scaletta di un deejay che si rispetti. Come brano dal passato, allora, peschiamo ‘California love’ di Tupac, singolo pubblicato dal rapper californiano nel 1995. Il successo appena uscito della settimana, invece, è ‘Italodisco’ dei The Kolors: uno dei tormentoni estivi più ascoltati tra spiagge e discoteche. La canzone italiana scelta per voi è ‘Il mio canto libero’ di Lucio Battisti, mentre quella straniera è ‘Bohemian Rhapsody’ dei Queen: ce n’è per tutti i gusti. Dulcis in fundo, ‘Importante’ di Marracash a chiudere tre mesi di musica e divertimento. Playlist: Tupac, California love; The Kolors, Italodisco; Lucio Battisti, Il mio canto libero; Queen, Bohemian Rhapsody; Marracash, Importante.