Un anno per Tito Balestra Musica, poesie e incontri

di Ermanno Pasolini

Si avvicina il compleanno di Tito Balestra e la Fondazione a lui dedicata, nel castello malatestiano di Longiano, continua a omaggiare il poeta, scrittore e intellettuale del ’900, nel centenario della sua nascita, il 25 luglio 1923. Il 16 luglio il via a tante manifestazioni, in primis ’Sagge sono le muse’ che proseguiranno fino al 19 ottobre con una serie di appuntamenti dedicati soprattutto alla musica classica, medievale e contemporanea. L’importante rassegna musicale è organizzata in collaborazione con i San Marino International Music Summer Courses con la direzione artistica del maestro Augusto Ciavatta. Grazie all’impegno del direttore Flaminio Balestra è stata aperta una pagina Facebook e un profilo Instagram dedicati a Tito Balestra. Queste pagine saranno aggiornate con preziosi contenuti sulla vita, le opere e le testimonianze inedite della figura di Tito. Non solo: oltre a un lavoro certosino di recupero foto, documenti e carteggi, viene chiesto gli utenti del web di leggere poesie di Tito Balestra, o di raccontare episodi della sua intensa vita. All’interno di alcune sale del museo, il pubblico sarà accolto da approfondimenti multimediali che faranno scoprire, riscoprire e amare l’intellettuale dal sigaro in bocca. "Sarà un anno bellissimo insieme a Tito – dice Flaminio Balestra, direttore del museo –. Ci saranno tante sorprese che per un anno accompagneranno i visitatori, e siamo sicuri che questo porterà nuova linfa a Longiano e alla Fondazione". È infatti grazie all’amore per l’arte di Tito che nelle sale del castello longianese si possono trovare opere di Rosai, Mafai, Chagall, Goya, Maccari, Vespignani, De Pisis, Sironi e Guttuso, solo per citarne alcuni. Hanno aggiunto il sindaco Mauro Graziano e l’assessore alla cultura Sonia Bettucci: "Grazie alla Fondazione il Castello Malatestiano di Longiano, è divenuto tra i maggiori musei d’arte moderna e contemporanea della regione, custodendo e ampliando il patrimonio raccolto da Tito". In occasione del centenario ci sarà la nuova edizione delle raccolte poetiche di Balestra ’Se hai una montagna di neve tienila all’ombra’ e ’Qui pro quo’, della casa editrice La nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi, che qualche giorno fa ha omaggiato Tito con la tappa Longianese della Milanesiana. La nuova edizione ha la presentazione di Alberto Bertoni. Il 19 ottobre alla Fondazione si terrà una seconda giornata di studi ’Tito Balestra tra arte e letteratura del Novecento’.