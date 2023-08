Un Belvedere in riva al mare Sport e relax a misura di famiglia

Il Bagno Belvedere di Cesenatico è uno degli stabilimenti balneari preferiti dai romagnoli. In questo lido assieme ai turisti italiani e stranieri, è facile infatti trovare famiglie e coppie di Cesena, Forlì e altre zone dell’entroterra. L’imprenditore Fabio Bandieri qui ha realizzato una struttura accogliente, moderna, con spazi ampi, tanti servizi, un ristorante di qualità e una terrazza mozzafiato. Enrico Castagnoli, consigliere comunale a Cesena e consigliere provinciale, assieme alla moglie Maria Grazia, i figli Francesco di 7 anni, Michele di 4 e Nicole di 1 anno, trascorre al Belvedere molte giornate: "Qui si sta bene, lo staff è sempre accogliente e si respira un’aria familiare e, con gli anni, abbiamo stretto tante amicizie con altre famiglie. La spiaggia a Ponente non é dispersiva e l’acqua del mare è molto bella, chiara e spesso limpida. Per chi ha figli piccoli il Belvedere consente di vivere a pieno un po’ di vacanze estive".

Nikol Svetlikova, agente di viaggio di Praga in Repubblica Ceca, considera questa spiaggia tra le migliori: "Sono molto legata a Cesenatico, dove ogni settimana porto oltre cento turisti dalla mia nazione d’origine. Nei miei pacchetti ci sono il Cesenatico Camping Village, alberghi e strutture di Zadina". Alice Ravaglia e Violetta Kim amano frequentare questo bagno assieme ai mariti: "Qui ci rilassiamo, trascorriamo momenti piacevoli e spesso giochiamo a beach tennis. Ci sentiamo a casa ed è molto bello".

Giacomo Mascellani