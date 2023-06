Un cocktail, una palla e il sole "Ai Bagni 53 sono dei numeri uno"

Sole, sport e drink al Bagno 53 di Riccione, sul Lungomare della Repubblica. Ad accogliere gli ospiti con le figlie Margherita, Francesca ed Eleonora è Diego Casadei, presidente della Cooperativa Bagnini. Con passione porta avanti lo stabilimento balneare. "Anche se con lentezza per il tempo che abbiamo avuto, la stagione è finalmente partita – conferma –. Abbiamo tanti italiani e alcuni tedeschi, diversi habitué. La mia famiglia è qui in spiaggia dal 1971, ha cominciato mio babbo Renzo con zio Luciano e con mamma Anna Mini, che ancora passa di qui".

Giocano a palla a volo un gruppo di bagnanti. Tra loro Davide Colli di Reggio Emilia: "Vengo qui, perché ho casa e amici. E qua sono tutti dei numeri uno". Sulla stessa onda Roberto Lugli di Modena, anche lui con seconda casa a Riccione. "È come essere in famiglia, questo è il posto più bello d’Italia, i servizi che si trovano non ci sono né in Sardegna, né in Puglia, dove le spese sono più elevate".

Degli amici sorseggiano un drink al chiringuito, preparato da Kristina Rulle, Davide Giannini e Camilla Raffaelli. "Siamo stati in Puglia, non potevamo non far tappa a Riccione – dice Sergio Bruno, valdostano –, appena arrivato mi sono innamorato di questa città". "Ci vengo dagli zero anni – riprende Stefania Frascari di Bologna – e ora ne ho quasi 44". "Non è la prima volta a Riccione – dice Silvia Carlucci di Reggio Emilia – torno sempre con piacere". Infine Stefania Abate, bolognese: "Ho scelto Riccione per il suo mare, per le comodità e la tranquillità".

Nives Concolino