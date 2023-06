Un serpentone funk e jazz itinerante lungo la (stra)riva

Oggi pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30, l’intera (stra)riva di Cattolica verrà attraversata dalla Funk Off, la più importante e spettacolare delle marching band italiana che, composta da circa 15 elementi, suonando unplugged percorrerà circa due chilometri partendo dalla spiaggia libera della zona nord di Cattolica, arrivando fino alla spiaggia libera della zona sud, prima della darsena. Un pieno di musica jazz e funk itinerante, e non solo, che coinvolgerà ospiti e partecipanti in un fantastico serpentone musicale. Simultaneamente, sono previsti 12 postazioni fisse in duotrio, sempre unplugged, in punti della spiaggia –chi sulla battigia, chi sui pedalò –, che suoneranno prima e dopo il passaggio della (stra)band.