Una Lanterna sul lungomare "Animazione e musica per tutti"

Bagni Lanterna sul lungomare sud di Porto San Giorgio è la spiaggia la cui concessione risale al 1965 e che è strettamente collegata all’hotel La Lanterna. La struttura però svolge i servizi di spiaggia non solo per i clienti dell’albergo ma a chiunque vi fa riferimento: "Logicamente – spiega il titolare dell’hotel – coloro che soggiornano nell’albergo possono usufruire di particolari servizi, come l’all-inclusive. È una spiaggia molto attrezzata e il cliente che arriva in albergo non deve pensare a nulla: è tutto programmato. Tra le iniziative non mancano le animazioni, soprattutto per bambini e famiglie". Quest’anno poi la spiaggia si è collegata con altre 14 spiagge per dar vita al ‘Porto San Giorgio Village’, un’iniziativa di accoglienza per turisti e non solo. Un’equipe di professionisti della Smile Dreams Entertaintment ha guidato fino allo scorso 2 settembre momenti di divertimento e intrattenimento.

Ai Bagni Lanterna anche tanta animazione in spiaggia da mattina a pomeriggio (con musica e attività per tutte le età) e anche la sera c’è ancora intrattenimento per bambini. L’amico di tutti in spiaggia è il bagnino Frediano, da tutti chiamato simpaticamente Freddy. Per quanto riguarda il movimento in spiaggia quest’anno è andata alla grande, anche considerando che nei mesi di luglio e agosto non ha mai piovuto.